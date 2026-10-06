В Стамбуле уточнили число пострадавших при нападении в школе: ранены 8 учащихся - ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны новые подробности резонансного происшествия в стамбульском районе Башакшехир.

Официальные лица уточнили точное количество пострадавших в результате нападения с ножом в Имам-хатипской неполной средней школе «Шейх Шамиль». По уточненным официальным данным, ранения получили 8 учениц.

Ранее число пострадавших указывалось как 7, однако последовавшие заявления местных властей и губернатора Стамбула окончательно подтвердили цифру в 8 раненых детей.

Инцидент произошел в утренние часы в микрорайоне Каяшехир. Нападавшей оказалась бывшая выпускница этого учебного заведения, которая в настоящее время учится в 10-м классе другой школы - Анатолийской старшей школы имени Фахреттина Керима Гёкая в Кючюкчекмедже. Девушка надела школьную форму, беспрепятственно вошла в здание бывшего учебного заведения и, по словам очевидцев, начала нападать на детей без разбора.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу взял ситуацию под личный контроль. Он отметил, что среди всех 8 пострадавших школьниц 1 находится в критическом состоянии, еще 2 - в состоянии средней тяжести.

Нападавшая девочка, у которой, по предварительным данным, имеются психологические проблемы, была задержана сотрудниками полиции на месте преступления. В связи с происшествием начато масштабное судебное и административное разбирательство под контролем главного прокурора.

12:35

В стамбульском Башакшехире 15-летняя школьница напала с ножом на учениц средней школы, ранения получили не менее пяти человек.

Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на районную администрацию.

Инцидент произошел в школе имама Хатипа имени Шейха Шамиля в районе Каяшехир. Девушка вошла на территорию учебного заведения с ножом и атаковала учениц, которые заходили в здание вслед за ней.

Число пострадавших в разных источниках различается. Так, глава района Башакшехир Джемиль Озгюр Оней заявил, что ранения получили семь учениц, и три из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, сама нападавшая ходит в 10-й класс школы имени Фахреддина Керима Гекая в Кючюкчекмедже.

Как пишет Yeni Şafak, сотрудница охраны быстро вмешалась, схватила нападавшую за руку и обезвредила ее, что позволило избежать более тяжелых последствий. Полиция задержала подозреваемую.

Администрация Стамбула заявила, что в результате нападения пострадали пять учениц, их доставили в больницу.

По данным Habertürk, руководство школы направило родителям сообщение с просьбой забрать детей, всех учеников вывели на школьный двор.

Полиция и прокуратура проводят расследование, причины нападения пока неизвестны.