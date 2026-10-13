Нигяр Арпадараи: Вопрос хиджаба в школах не является вопросом образования или свободы выбора

«Девочки одевают хиджаб, потому что им так сказали старшие. И не надо выдумывать другие объяснения, меня не убедят комментарии о том, что кто-то сделал этот выбор сам. Они будут обычной манипуляцией, хиджаб одевается под влиянием, так или иначе. Свобода выбора ребенком религии не существует, это удел взрослых».

Об этом 1news.az заявила депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи.

«При этом, я не осуждаю и не критикую тех, кто сделал такой шаг. Также как и ожидаю от них уважение моего выбора, выбора светской мусульманки, сделанного в зрелом возрасте, как и выбора всех других людей.

Данная ситуация - не выбор, а классический случай того, как структура общества подрывается с помощью индоктринации меньшинства. Такую технологию неоднократно и успешно использовали во многих странах в 20-м веке. И проблема не в хиджабе, а в том, что технология эта используется для разрушения, прячась за благообразными лозунгами о правах девочек. И, раз за разом, общества попадаются в ловушку, и даже умные люди начинают рассуждать о свободе выбора в ситуации диаметрально противоположной. Свободы выбора при индоктринации быть не может.

С той лишь разницей, что в разных обществах есть разная благодатная почва для конфликта. На Западе таким водоразделом стали феминистские движения и права сексуальных меньшинств, а также миграционная политика. В Латинской Америке - левые движения и вопросы социальной справедливости. Часто это - этнические или религиозные группы.

Общим для всех является то, что у предмета конфликта всегда большой потенциал как сплотить, так и разделить общество. И именно туда бьют те, кому нужно его дестабилизировать.

Если внимательно перечитаете то, что я написала выше, вы убедитесь в том, что текущая ситуация не имеет никакого отношения к религии. Это вопрос применения политической технологии.

Религиозные убеждения при этом - спусковой крючок, триггер, а не причина. Схожие политтехнологии использовались в Косово, в Турции, в Индонезии, Узбекистане, Австрии, Бельгии и других странах в разные годы.

Свобода вероисповедания имеет весьма косвенное отношение к данной ситуации, так как это - использование вопросов религии в политических целях, а не сама религия. В Азербайджане не было и нет преследования за веру. В Азербайджане активно ведется строительство и восстановление мечетей, храмов и религиозных комплексов.

Работой государства в данной ситуации является именно это - недопущение превращения религии в инструмент политики, то есть сохранение принципа светскости, при защите прав граждан на выбор веры.

Азербайджанское государство, прошедшее гигантский путь становления за последние десятилетия должно действовать исходя из национальных интересов, основным из которых является постоянная работа над единством нации, устранение факторов разъединения и защитой от внешнего воздействия. Но, справедливости ради надо также заметить, что делать это надо год за годом путем образования и просвещения - лучших инструментов строительства наций. Высокообразованная нация просто не столкнется с такой ситуацией.

И еще надо помнить, что противники наши терпеливо сеют семена раздора в нашем обществе долгие годы».