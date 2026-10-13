Трамп опубликовал выдуманную восхваляющую его цитату актера Вашингтона - ФОТО

Президент США Дональд Трамп распространил в соцсетях высказывание американского актера Дензела Вашингтона, якобы восхваляющего его, но оно оказалось выдуманным.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, что лидер США опубликовал цитату в Truth Social. Актер якобы утверждал, что «никогда не встречал никого храбрее, умнее или больше заботящегося об Америке», чем Трамп. Издание отмечает, что ранее фразу приписывали актеру Мэттью Макконахи и певцу Мику Джаггеру.

«Это неправда, — заявил газете Алан Ниероб, президент компании PMK Entertainment, которая представляет интересы Вашингтона. — Понятия не имею, откуда это взялось».

Белый дом не ответил на запрос издания. Сообщение Трампа остается доступным для просмотра.