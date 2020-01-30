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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили совместное заявление

Сегодня в 19:49 ~ 1 минута на чтение 244
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили совместное заявление

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили совместное заявление в связи с состоявшимися в Женеве переговорами между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Как передает АПА, об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

В заявлении отмечено, что в ходе трехдневных интенсивных обсуждений сопредседатели и министры обсудили реализацию обсуждаемых в 2019 году соглашений и предложений, возможные шаги по подготовке населения к миру, принципы и элементы, лежащие в основе будущего мира, сроки и повестку продвижения процесса урегулирования.

Сопредседатели заявили, что помогут сторонам в мирном урегулировании конфликта.

Министры договорились в ближайшее время вновь встретиться при участии сопредседателей.

Отметим, что 28-30 января в Женеве состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. В переговорах принимали участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. 

1news.az

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