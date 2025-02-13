Азербайджан требует от Армении полного возмещения ущерба за уничтожение экосистем

Азербайджан представил в штаб-квартире Постоянного арбитражного суда в Гааге иск против Армении на основании «Конвенции о сохранении дикой природы и природной среды Европы» («Бернская конвенция») 1979 года.

Об этом 1news.az сообщили в МИД АР.

В исковом документе подробно изложены многочисленные нарушения Арменией своих юридических обязательств по «Бернской конвенции».

«Азербайджан, освободив свои территории, выявил ужасающие доказательства уничтожения окружающей среды Арменией и ее неспособности сохранить среду обитания и виды в одном из самых богатых центров биоразнообразия в мире. Установлено, что действия Армении нанесли в регионе живой природе и ее видам серьезный и необратимый ущерб.

Следует отметить, что 18 января 2023 года Азербайджан направил Армении уведомление об арбитраже на основании этих доказательств. 15 сентября 2023 года был утвержден состав арбитражного суда, 12 апреля 2024 года во Дворце мира в Гааге состоялось первое процедурное заседание между Азербайджаном и Арменией.

Иск Азербайджана против Армении на основании «Бернской конвенции» является первым известным межгосударственным арбитражным процессом в рамках данной конвенции.

Азербайджан требует от Армении полного возмещения ущерба за массовое уничтожение мест обитания и живой природы. В этот ущерб входят действия, негативно повлиявшие на сотни видов дикой природы и их среду обитания на оккупированных в прошлом территориях Азербайджана, включая масштабную вырубку лесов, неэффективную с экологической точки зрения вырубку деревьев, горнодобывающую деятельность и строительство гидроэлектростанций.

Программа ООН по окружающей среде (UNEP) сообщила, что в Азербайджане пострадали тысячи гектаров особо охраняемых и ценных лесов, в том числе древние деревья возрастом более 2000 лет. Некоторые из этих заповедников, такие как лес восточного платана в долине Беситчай, были созданы для защиты редких и уязвимых экосистем.

В своем отчете UNEP также зафиксировала массовую гибель рыбы в реке Охчучай, указав, что горнодобывающая деятельность на ранее оккупированных территориях привела к «химическому загрязнению воды, почвы и биоразнообразия». Действия, совершенные Арменией в период оккупации, продолжают угрожать нескольким видам охраняемых рыб и амфибий.

Азербайджан продолжит свою деятельность по обеспечению справедливости и привлечет Армению к международной ответственности за уничтожение окружающей среды, видов животных и мест их обитания, а также за отсутствие их защиты во время незаконной оккупации», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.