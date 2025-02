Эльчин Амирбеков обсудил в Стокгольме отношения Азербайджана с Швецией и ЕС - ФОТО

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел ряд встреч в ходе рабочего визита в Стокгольм 11-12 февраля.

В частности, Эльчин Амирбеков провел встречи с госсекретарем Швеции по иностранным делам Даг Хартелиусом, госсекретарем Кабинета премьер-министра Кристианом Даниельсоном, первым вице-спикером шведского Риксдага (парламента) Кеннетом Форслундом и председателем комитета по иностранным делам Ароном Эмильссоном, написал посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов в своем аккаунте в соцсети X.

В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по азербайджано-шведским двусторонним связям, отношениям между Азербайджаном и ЕС, а также по нынешнему состоянию и перспективам армяно-азербайджанской нормализации.

Эльчин Амирбеков также провел обсуждения с руководством и научными сотрудниками ведущих мозговых центров Швеции – Стокгольмского международного института мирных исследований (SIPRI) и Стокгольмского центра восточно-европейских исследований (SCEEUS).

В рамках контактов с местными средствами массовой информации Эльчин Амирбеков выступил на шведском общественном телевидении SVT, дал интервью шведскому общественному радио и корреспонденту новостного онлайн портала Global bar magazine.

