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Ильхам Алиев: Сегодня в мире даже среди самых близких союзников нет аналога и примера азербайджано-турецким отношениям

First News Media14:33 - Сегодня
Ильхам Алиев: Сегодня в мире даже среди самых близких союзников нет аналога и примера азербайджано-турецким отношениям

Сегодня в мире даже среди самых близких союзников нет аналога и примера азербайджано-турецким отношениям, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Турции в нашей стране Бирола Акгюна.

Указав, что наши отношения, которые на двусторонней основе находятся на уровне стратегического союзничества, развиваются и на трехсторонних платформах, Президент Ильхам Алиев отметил в этом контексте значение механизмов трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Узбекистан-Турция и Азербайджан-Пакистан-Турция.

Подчеркнув, что тюркский мир – это наша семья, глава государства напомнил, что об этом он сказал еще на инаугурации в качестве Президента Азербайджана в Милли Меджлисе.

В ходе беседы было затронуто успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией и в рамках международных организаций, в этой связи еще раз было подчеркнуто членство нашей страны в Организации экономического сотрудничества (D-8) и поддержка его братской Турцией.

Было отмечено, что Азербайджан и Турция всегда находятся плечом к плечу друг с другом. Азербайджан с первых дней заявил о том, что он рядом с Турцией и в сирийском вопросе. В этой связи было подчеркнуто, что Азербайджан в координации с Турцией также готов внести свой вклад в обеспечение стабильности, безопасности и решение гуманитарных проблем в Сирии.

Было еще раз отмечено, что сегодня азербайджано-турецкое братство и дружба являются залогом стабильности, безопасности, мира и спокойствия в регионе Южного Кавказа и за его пределами.

Подчеркнув, что азербайджано-турецкие отношения развиваются на принципах, основанных на высказываниях великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль», посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего расширения связей двух стран.

Особо отметив грандиозную Победу Азербайджана в Карабахе, Бирол Акгюн напомнил, что в то время сердце всего турецкого народа билось в унисон с сердцем азербайджанского народа, и еще раз поздравил главу государства и наш народ с этой Победой.

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