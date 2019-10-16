«Ущипнул за ягодицу в метро»: в сосцетях распространяется фотография мужчины, домогающегося женщин - ФОТО

Движение под хештэгом #Susma набирает обороты в соцсетях, и сегодня пользователь «Фейсбука» Тахира Али рассказала историю о домогательстве в метрополитене, призывая не молчать о подобных ситуациях.

Девушка, поделившаяся фотографией того, кто посмел ущипнуть ее, весьма эмоционально рассказала о том, что произошло.

По ее словам, утром в метро она почувствовала, как один из пассажиров дотронулся до нее. Сначала она решила, что ей показалось, ведь в метро в час пик – столпотворение. Однако ей уже было неприятно - любая женщина знает это мерзкое ощущение, когда тебя пытаются незаметно «потрогать» в транспорте.

Девушка сдержалась, чтобы не выглядеть скандалисткой, и кроме того, ей не хотелось привлекать к себе повышенное внимание, зная особенности местного менталитета. Она просто отодвинулась от мужчины, который ей показался подозрительным. Однако тот вновь дотронулся до нее, на этот раз весьма ощутимо ущипнув ее за ягодицу.

«Тогда я повернулась и ударила его кулаком в лицо, прокричав ему, что он – безнравственный, невоспитанный и недостойный человек. Он пытался сказать, что не трогал меня, на что я ответила, что если б это было так, он бы уже убил меня за клевету», - пишет Т.Али в своем статусе.

В заключение Тахира Али пишет, что делится фотографией этого мужчины, чтобы его осудила общественность, и чтобы случившееся послужило ему уроком.

Утверждать, что этот мужчина – действительно опасный негодяй, и домогается в общественном транспорте женщин, мы не можем, поэтому не публикуем сделанную Т.Али фотографию в первозданном виде.

Однако тот факт, что подобным домогательствам в транспорте женщины подвергаются ежедневно, неоспорим. Поэтому мы лишний раз призываем женщин не молчать в аналогичных ситуациях. А настоящих мужчин, которые оказываются рядом, защищать женщин от подобных домогательств, а не делать вид, что они впали в анабиоз и реагировать могут только на девушек в мини или шортах.

Общественное порицание надо начинать не в соцсетях, а на месте происшествия, ведь именно отсутствие поддержки и страх того, что можно остаться с мерзавцем один на один, часто заставляют несчастных женщин, подвергающихся домогательствам в транспорте, молчать и не пытаться бороться с этим отвратительным явлением.

Так что - #Susma, не молчите!

1news.az