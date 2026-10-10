Дочь погибшей при пожаре в Баку Кенуль Велибейли обратилась за помощью - ВИДЕО

Ляман Гуламова, дочь руководителя Бакинского дома национальной одежды Кенуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамальском районе Баку, обратилась с просьбой помочь оплатить лечение. По ее словам, после полученных травм она не может питаться через рот и нуждается в повторной операции.

Видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам Ляман Гуламовой, во время пожара 21 ноября 2025 года она получила тяжелые травмы и провела десять дней в коме. После пробуждения выяснилось, что в трахее образовался свищ размером 2 см. Ей установили стент с металлическим каркасом, который, как она утверждает, за три дня повредил горло. Позже свищ длиной 8 см образовался и в пищеводе, свищи есть в обеих трубках.

Впоследствии стент установили повторно, он оставался в горле два месяца и, как утверждает Л. Гуламова, вызвал инфекцию и разрушение тканей. После этого врачи провели открытую операцию.

После удаления еюностомы она получает питание внутривенно. По ее словам, необходима повторная операция по пересадке тканей, однако у семьи больше нет средств на лечение.

Л. Гуламова отметила, что справляться с ситуацией им помогали неравнодушные люди, родственники и друзья, но их финансовые возможности исчерпаны.

«Я уже десять месяцев не могу питаться через рот. Поэтому прошу вас о помощи. Прошу помочь мне с проведением операций», - сказала она в обращении.

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