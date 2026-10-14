Продолжаются совместные летно-тактические учения «Встреча соколов-2026» - ФОТО

Проводимые в Азербайджане совместные летно-тактические учения «Встреча соколов-2026» успешно продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в соответствии с планом сначала военнослужащим был представлен брифинг, в ходе которого были уточнены поставленные задачи, последовательность их выполнения и порядок организации полетов.

Затем были даны соответствующие поручения по обеспечению координации действий участников и планомерному выполнению предусмотренных действий.

На очередном этапе учений состоялись полеты самолетов и вертолетов. В ходе полетов были отработаны действия по применению авиационных средств и выполнению определенных оперативных задач.

Основная цель учений, в которых участвуют военнослужащие, авиационные средства и средства противовоздушной обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, заключается в повышении профессиональной подготовки личного состава, расширении обмена опытом и совершенствовании возможностей совместных действий.

Отметим, что совместные летно-тактические учения «Встреча соколов-2026» продлятся до 20 октября.