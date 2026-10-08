Погода на пятницу: в Баку ожидаются интенсивные ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 9 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако начиная с дневных часов местами временами будет идти дождь. Вечером в отдельных районах полуострова возможны интенсивные ливни и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17°, днем - 19-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ночью и утром в восточных районах, а с дневных часов местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град. Вечером в горных районах не исключен переход дождя в снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем - 20-25° тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10°, днем - 13-18° тепла.