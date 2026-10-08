«Все, кроме Азербайджана»: УЕФА опубликовал план, написанный на случай поражения в борьбе с ФИФА

Европейская конфедерация назвала Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана единственной из 55, не поддержавшей ее курс по реформе ФИФА. А сам курс, опубликованный целиком впервые, выглядит так, будто борьба за должность президента уже проиграна - и теперь речь о том, чтобы эта должность мало что значила.

Главная строка заявления УЕФА от 8 октября выглядит так: европейская конфедерация и все национальные ассоциации, за исключением Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, согласовали четкое направление реформы ФИФА. Формулировка приведена на официальном сайте УЕФА именно в этом виде - с указанием единственной несогласной федерации поименно.

Это редкий случай, когда организация сама, добровольно и письменно фиксирует, что ее позиция не единогласна. И называет того, кто остался в стороне.

Но куда интереснее то, с чем, собственно, Азербайджан не согласился.

Документ, написанный на случай поражения

К заявлению приложен пакет предложений по реформе ФИФА, принятый в Берлине. Целиком он публикуется впервые - отдельные пункты звучали и раньше, но собранными в систему их видно только сейчас. И система эта говорит сама за себя.

Президент ФИФА, согласно документу, должен председательствовать в Совете и представлять организацию в мире, не выполняя управленческих функций. Генеральный секретарь назначается и контролируется бюро. Изменить международный календарь или состав турниров нельзя без единогласия бюро. Органы этики, дисциплины и аудита выводятся из-под влияния президента. Крупные решения проходят обязательную цепочку: консультация, бюро, Совет, решение.

Прочитайте это еще раз, помня, что в марте пройдут выборы.

Два месяца конфликт шел о том, кто будет президентом ФИФА. С 30 июля - бойкот, который так и не состоялся. С 10 августа - письма трех конфедераций. С 20 августа - разговоры о вотуме недоверия, для которого в уставе ФИФА нет механизма. С сентября - требование раздать федерациям резервы. Ни одна из этих линий к отставке не привела.

И вот появляется документ, который борьбу за должность фактически выносит за скобки. Если полномочия президента сводятся к председательству и представительству, то вопрос о том, чье имя будет стоять в бюллетене, теряет половину своего веса. Это не план победы 18 ноября или в марте. Это план на случай, если ни 18 ноября, ни в марте выиграть не удастся.

Отдельным пунктом в документе записано: ресурсы ФИФА не могут использоваться в личных или предвыборных интересах. Пункт, не нуждающийся в комментарии.

Монолитность, которой стоит дождаться

Теперь о формуле «все, кроме АФФА».

В тот же день, когда УЕФА опубликовал свое заявление, агентство Associated Press сообщило, что поддержку Инфантино обещали Азербайджан и Латвия, и прямо констатировало: УЕФА не является единым блоком. По подсчетам того же агентства, у действующего президента ФИФА уже около 90 обещанных голосов - при необходимых 106 и до того, как стало известно хоть одно имя соперника.

Так что формула «все, кроме одного» - это то, что УЕФА заявляет сегодня, а не то, что подтвердится в марте. Разница между этими двумя вещами и есть содержание всего сюжета последних двух месяцев.

Напомним, как это уже работало. 30 июля УЕФА сообщил, что все 55 его членов единогласно одобрили отказ от участия в турнирах ФИФА. За месяц действия бойкота ни одна европейская федерация не снялась ни с одного турнира - ни те, кто громче всех требовал отставки Инфантино, ни те, кто предпочел промолчать. 27 августа бойкот был приостановлен, так и не начавшись. Единогласие на бумаге и поведение на деле оказались разными величинами.

Поименное голосование тем и отличается от коллективного заявления, что в нем нельзя промолчать за компанию.

Чеферин остается

В том же релизе объявлено, что Александер Чеферин все-таки будет баллотироваться на новый срок во главе УЕФА - по его словам, после единогласной просьбы ассоциаций пересмотреть прежнее решение. Выборы пройдут 22 апреля 2027 года на Конгрессе в Астане.

Для сравнения: в феврале 2024 года Чеферин заявлял, что в 2027-м переизбираться не будет. 24 августа 2026 года, отказываясь бороться за пост президента ФИФА, он объяснял это тем, что его убедительность значительно выше, если он не заинтересован в должности.

Соперник появился - но не от УЕФА

8 октября о намерении баллотироваться в президенты ФИФА заявил Рамон Вега - бывший защитник сборной Швейцарии и лондонского «Тоттенхэма», соотечественник Инфантино. По его словам, нынешнее руководство деморализовало игру, а футбол находится в реанимации.

В 2019 году Вега уже пытался выдвинуться и не собрал пять писем о выдвижении, необходимых по уставу: сочувствующих федераций, по его словам, было больше пяти, но они опасались последствий. Поддержки УЕФА за ним нет, и в качестве единого кандидата европейской конфедерации он не назван.

Следующая встреча 55 национальных ассоциаций пройдет до 17 ноября - за день до закрытия выдвижения кандидатур. Имени, которое УЕФА мог бы противопоставить Инфантино, у конфедерации на сегодня нет.

Что остается по фактам

Для победы нужно 106 голосов из 211. Голосование - в марте 2027 года в Марокко. У оппонентов действующего президента есть пакет реформ, уголовное заявление, готовящееся в Швейцарии, запрос документов в американском суде и ни одного согласованного кандидата.

С конца июля 1news.az последовательно писал, что заявление конфедерации не равно позиции ее членов и что голосовать будут не шесть конфедераций, а 211 ассоциаций поименно. 8 октября УЕФА сам это зафиксировал - в собственном документе, с указанием конкретной федерации. Правда, назвав только одну.

В АФФА заявление УЕФА на момент публикации не комментировали.