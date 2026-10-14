На протестах во Франции исполнили гимн коммунистов - ВИДЕО

Во время школьных протестов в Париже оркестр исполнил «Интернационал» — одну из самых известных революционных песен, связанную с рабочим и социалистическим движениями.

На кадрах музыканты исполняют композицию перед началом протестной акции.

Протесты во Франции проходят на фоне недовольства состоянием школ, нехваткой учителей и переполненными классами. Акции начались в сентябре в Париже, а затем распространились на другие регионы страны.

По данным МВД Франции, 13 октября в демонстрациях приняли участие около 161,5 тысячи человек. В Париже некоторые акции сопровождались столкновениями с полицией, которая применяла слезоточивый газ.