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Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Бахрейна - ФОТО

Редакция 1news19:29 - 14 / 10 / 2026
Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Бахрейна - ФОТО

14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аль-Заяни.

Гость передал главе нашего государства приветствия Короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы. Он отметил, что Король придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

Поблагодарив за приветствия, Президент Ильхам Алиев просил передать и его приветствия Королю Бахрейна.

Глава государства отметил, что наши страны связывают дружественные и братские отношения, партнерство высокого уровня.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что визит министра иностранных дел Королевства Бахрейн в Азербайджан также создает хорошую возможность для обсуждения различных аспектов двусторонних связей.

Поздравив Президента Ильхама Алиева с продлением председательства нашей страны в СВМДА, гость отметил, что Азербайджан председательствует в этой организации на высоком уровне.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном в различных сферах.

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