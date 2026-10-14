Совет по медиа и вещанию обвинил иранский телеканал в распространении дезинформации об Азербайджане - ФОТО

Иранский телеканал «Səhər» (Sahar Azəri), связав кадры мероприятия, проходившего в турецкой провинции Диярбакыр, с Азербайджаном, представил их как акцию, организованную в нашей стране в поддержку женщин, носящих хиджаб.

Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию АР, в котором отмечается следующее: «Такая подача, искажающая место и суть произошедшего, является грубой фальсификацией фактов, попыткой целенаправленного манипулирования общественным мнением и очевидным примером дезинформации, направленной на введение аудитории в заблуждение».

В заявлении подчеркивается, что деятельность данного телеканала характеризуется распространением предвзятой и не соответствующей действительности информации, направленной против Азербайджана, а также введением общественности в заблуждение посредством провокационного контента: «Систематическое искажение событий, связанных с нашей страной, регулярное распространение материалов дезинформационного характера и стремление сформировать негативный образ Азербайджана свидетельствуют о том, что подобный подход является одним из основных направлений информационной политики телеканала. Именно в связи с такой последовательной и предвзятой деятельностью канал был включен в черный список».

Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики призывает СМИ обеспечивать точность фактов и объективность при распространении информации, воздерживаться от подачи материалов, манипулирующих общественным мнением и искажающих суть событий.

Совет также призывает общественность критически относиться к подобным публикациям, проверять информацию на основе надежных источников и не становиться инструментом распространения дезинформации.