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В Азербайджане установили правила захоронения умерших от коронавируса   

Сегодня в 10:33 ~ 2 минуты на чтение 506
В Азербайджане установили правила захоронения умерших от коронавируса   
Для предотвращения распространения инфекции COVID-19 были установлены правила безопасности при омовении тел усопших. 
 
Как передает 1news.az, эта информация отражена в обновляемой временной инструкции по COVID-19 для медработников.  
 
В документе указаны меры предосторожности, которые необходимо принять в морге и во время похорон пациентов с диагнозом COVID-19. Сотрудники морга и похоронных служб должны быть проинформированы о том, что человек умер с подозрением/подтвержденным диагнозом COVID-19. 
 
Работники, совершающие омовение трупа, должны использовать средства индивидуальной защиты (перчатки с длинными рукавами, маску N95, защитные очки и длинный фартук). Использованные средства индивидуальной защиты следует утилизировать в контейнере для медицинских отходов. Зона промывки должна быть продезинфицирована 1/10 раствором хлора или таблеткой хлора, так как она загрязнена плотными выделениями. Персоналу морга и омывателям тел усопших нужно разъяснить важность соблюдения правил личной гигиены, таких как гигиена рук. Маски, перчатки, защитная одежда, защитные очки и антисептики для рук на спиртовой основе, должны предоставляться соответствующими ведомствами беспрерывно.  
 
В случае смерти лица с подозрением/подтвержденным диагнозом COVID-19 дома, процедуру захоронения следует проводить в соответствии с вышеуказанными руководящими принципами. При помещении тела в могилу следует использовать перчатки. 
 
В случае смерти больного с подозрением/подтвержденным диагнозом COVID-19, после помещения тела в могилу применяются обычные похоронные процедуры. 
 
Личные вещи покойного должны быть помещены в двойную нейлоновую сумку. Если предмет подлежит повторному использованию, родственникам говорят, что его нужно стирать при температуре 60-90 градусов. В случае утилизации этих предметов они считаются медицинскими отходами. 
 
1news.az

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