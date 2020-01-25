Впервые принимающая участие в парламентских выборах Кенуль Нуруллаева встретилась с избирателями - ФОТО - ВИДЕО

Продолжаются встречи с людьми кандидата в депутаты парламента от 24го Низаминского 1го избирательного округа Кенуль Нуруллаевой.

Очередная такая встреча состоялась 23 января с жителями домов, расположенных в Низаминском районе на улице Гара Гараева 85, 69, 81, 77 и 79. Встреча прошла на игровой площадке дома 85 на улице Гара Гараева - в ходе беседы с кандидатом в депутаты, избиратели отметили, что возлагают большие надежды на предстоящие внеочередные парламентские выборы.

Последние реформы, проводимые главой государства господином Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой еще больше укрепили их веру.

На следующий день была проведена встреча с избирателями, проживающими по следующим адресам - ул Шарифли,100, М.Аббасов 23, K.Балакишиев, 61 и Г.Гараев 68. В ходе встречи К.Нуруллаева, будучи представителем молодого поколения, отметила, что испытывает гордость в связи с тем, что аксаккалы и акбирчеи, смотрят на нее как на свет надежды.

Оправдать их надежды в будущем кандидат в депутаты считает прекрасной и почетной миссией, как и разрешение в мере своих возможностей всех проблем и трудностей, выслушанных в ходе встречи с избирателями.

В конце встречи К.Нуруллаева призвала избирателей к совместной преданной и решительной работе в этом направлении.

Небольшая информация о Кенуль Нуруллаевой:

Возглавив в 2009 году отдел международных связей в Национальном олимпийском комитете, став главой отдела международных отношений Федерации Легкой атлетики Азербайджана, а затем исполнительным директором созданных оргкомитетов для выдвижения столицы Азербайджана на Олимпийские игры «Bakı 2020» и Исламские игры солидарности «Bakı 2017» Кенуль Нуруллаева вписала свое имя в историю международного Олимпийского движения как самая молодая женщина-руководитель.

На Олимпийских играх в Пекине (2008 год) она была помощником главы делегации, а на Лондонских Олимпийских играх (2012 год) – заместителем главы делегации Азербайджана, а на зимних олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) она возглавляла азербайджанскую делегацию.

К.Нуруллаева будучи специальным советником операционного комитета Европейских игр «Bakı-2015» и членом совета директоров являлась руководителем делегации Азербайджана, завоевавшей 56 медалей и занявшей 2ое место.

Она первая женщина из Азербайджана, представлявшая страну в Европейских олимпийских структурах - в 2013 году она была избрана членом комиссии Европейского олимпийского комитета «Женщина и спорт едины».

Она первая женщина, которая была избрана в Исполнительный комитет Спортивной федерации исламской солидарности, в которую входит 57 стран – федерация является второй по величине спортивной организацией после Международного олимпийского комитета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с проведением в Баку 4ых Игр исламской солидарности подписал указ о создании организационного комитета под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Кенуль Нуруллаева была назначена секретарем данного комитета.

В 2018 году К.Нуруллаева возглавила комитет по гендерному равенству женщин в спорте, созданного при Спортивной Федерации Исламской Солидарности, которая выбрала К.Нуруллаеву членом Координационного совета 5-х Игр исламской солидарности, которые пройдут в Стамбуле в 2021 году.

Замужем, есть 1 ребенок.

Более подробно о баллотирующейся в парламент Кенуль Нуруллаевой можно узнать на ее официальных страница в социальных сетях Facebook и Instagram.