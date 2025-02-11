Погода на среду: В Азербайджане температура воздуха понизится до -18°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 12 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами прояснения, в целом без осадков. Однако к ночи в некоторых пригородных районах возможна морось. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью от -1°C до +2°C, днем от +3°C до +7°C. Атмосферное давление будет выше нормы — 772 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах возможны дожди. Местами возможна морось. Ветер будет умеренным, восточным.

Температура воздуха ночью в районах от -3°C до +2°C, днем от +5°C до +10°C. В горах ночью от -5°C до -10°C, в высокогорных районах от -13°C до -18°C, днем от -5°C до 0°C.

В некоторых горных районах возможно образование гололеда на дорогах.