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На территории Азербайджана сохраняется ветреная погода - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:55 - Сегодня
На территории Азербайджана сохраняется ветреная погода - ОБНОВЛЕНО

На территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на территории страны продолжается дождливая и ветреная погода.

Осадки в виде снега наблюдаются в отдельных районах Абшеронского полуострова, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Дашкесане, Гедабее, Шеки, Огузе и Загатале (Алибей).

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове местами усиливается до 30 м/с, в Нахчыванской Автономной Республике - до 18 м/с, в Ширване – до 15 м/с.

По данным метеостанции в Нефтяных Камнях, высота волн в Каспийском море достигает 4,6 метра.

Туман наблюдается в Гахе, Шеки (Кишчай), Лерике, Дашкесане, Гёйгёле, Товузе, Агстафе и Гяндже, где видимость ограничена до 500–1000 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет +2°C, в низменных районах и Нахчыванской Автономной Республике – до +6°C, в горных районах – до -3°C, в высокогорных зонах – до -14°C.

09:55

По состоянию на утро 8 февраля на территории страны наблюдаются осадки и ветер.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Высота снежного покрова в Лерике составила 79 см, Ярдымлы - 23 см, Губе (Грыз) - 19 см, Кельбаджаре - 17 см, Шахдаге - 14 см, Шуше - 12 см, Лачыне - 7 см, Халтане - 6 см, Ханкенди - 4 см, Гусаре и Шахбузе - 1 см.

Количество выпавших осадков в Астаре, Лянкяране составило 13 мм, Дашкесане, Шамкире, Гяндже, Загатале, Нефтчале, Билясуваре, Тертере, Загатале, Джалилабаде, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

В соответствии с оранжевым предупреждением порывы северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигают 30 м/с.

В соответствии с желтым предупреждением порывы ветра в Нефтчале усилились до 20 м/с, Ширване - до 16 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море достигала 5.8 м.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гахе, Шеки, Габале, Шамахы, Губе, Гусаре, Грызе, Барде, Тертере, Гяндже, Нафталане, Шамкире наблюдается туман, видимость ограничена до 50-200 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах составила 3 градуса выше нуля, в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах - 8, в высокогорье - 17 градусов мороза.

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