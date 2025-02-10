В Баку и окрестностях применят гибкий график работы

Важные шаги по организации гибкого графика работы будут предприняты с целью снижения в Баку и окрестностях транспортной нагрузки и повышения эффективности системы общественного транспорта.

В рамках нового подхода, охватывающего 2025-2026 гг., будут установлены различные режимы работы для государственных органов, образовательных и медицинских учреждений, а также других юридических и физических лиц.

Изменения в часы начала и окончания работы в различных секторах будут внесены на основе анализов, проведенных соответствующими ведомствами. Это предотвратит одновременное скопление людей на дорогах и снизит загруженность транспортной системы.

Введение удаленной работы также планируется на некоторых предприятиях государственного и частного секторов. Кроме того, гибкий график работы позволит работникам легче передвигаться и оптимизировать баланс между работой и поездками.

Целью изменений является усовершенствование транспортной инфраструктуры в Баку и окрестностях, снижение загруженности внутри города и обеспечение общего комфорта передвижения. В то же время частный сектор будет поощряться к присоединению к этому процессу с инновационными решениями. В результате этих мер работа и транспорт станут более гибкими и комфортными, а люди смогут продолжать свою повседневную жизнь, не теряя времени из-за заторов.

Следует отметить, что в международной практике применяются различные модели оптимизации графиков работы. Одним из самых идеальных способов сократить транспортные заторы и повысить производительность сотрудников является гибкий рабочий график.

Наиболее оптимальные часы работы для снижения заторов на дорогах по всему миру определены следующим образом:

07:00–15:00 (для тех, кто приступает к работе рано);

08:00–16:00 (стандартные часы работы);

09:00–17:00 (традиционное рабочее время);

10:00–18:00 (для тех, кто начинает работу поздно).

Источник: BAKU.WS