Россия хочет выдвигать ультиматумы и отсрочить окончание войны - Зеленский

Россия не хочет заканчивать войну, она хочет выдвигать ультиматумы, и благодаря им отсрочить возможность окончания войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Она хочет выдвигать ультиматумы, с их помощью откладывать возможность завершения этой войны. Они делают все, чтобы президент Трамп не вводил против них санкции», — сказал Зеленский на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте.

Он отметил, что «россияне делают все», чтобы его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным «не состоялась».

По словам Зеленского, нужно усиливать санкции, если Россия не согласится на «дипломатическое разрешение этой войны».

«Трамп — единственный человек, который сегодня может остановить Путина, на мой взгляд. И мы договорились о том, что правильно перейти в дипломатическое направление. Я поддержал это.

Мы говорили о двустороннем, а потом о трехстороннем (диалоге – ред.). Я не хочу, чтобы нам ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как препятствия для окончания войны. Поэтому я сказал: мы готовы, желательно было бы сразу трехсторонний формат, но если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а потом трехсторонний трек», — сказал Зеленский.

Он предложил начать «говорить о дате и говорить о месте» переговоров.

Источник: «ТВ Дождь»