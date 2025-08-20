 Дипломат с азербайджанскими корнями: кто он, новый посол Словакии? - ДОСЬЕ | 1news.az | Новости
Дипломат с азербайджанскими корнями: кто он, новый посол Словакии? - ДОСЬЕ

Фарида Багирова10:45 - Сегодня
Дипломат с азербайджанскими корнями: кто он, новый посол Словакии? - ДОСЬЕ

Назначение в Азербайджан нового чрезвычайного и полномочного посла Словакии имеет особый символизм: впервые эту должность занимает дипломат азербайджанского происхождения – Эльчин Гасымов.

Учитывая особую примечательность назначения дипломата азербайджанского происхождения, естественен интерес к биографии нового посла. Тем более, что это личность с особой историей.

Эльчин Гасымов - родом из села Башлыбель Кяльбаджарского района. Родился 29 декабря 1987 года в Москве. До начала дипломатической деятельности занимал должность советника председателя парламента Словакии. Затем был назначен временным поверенным в делах Словакии в Азербайджане. Помимо профессиональной деятельности, Эльчин Гасымов одно время занимался гимнастикой, стал первым призером Европы по теннису.

Его отец - Джалал Гасымов, профессор, доктор технических наук, с 2009 года почетный консул Азербайджана в Словакии – в 1970-х годах получал образование в Словацком техническом университете в Братиславе, куда был направлен на учебу Азербайджанским государством.

Эльчин Гасымов – двоюродный брат депутата Милли Меджлиса Мирджалила Гасымлы. Об этом написал сам парламентарий, делясь в соцсетях публикацией о назначении нового посла. Он отметил, что Эльчин Гасымов на протяжении многих лет с высоким профессионализмом работал в ключевых государственных структурах Словакии, в частности, в сфере дипломатии, всегда с большой ответственностью и достоинством представлял Азербайджана на международном уровне.

Он также подчеркнул роль своего дяди Джалала Гасымова в установлении, при поддержке Президента Ильхама Алиева, дипломатических отношений и дружественных связей между Азербайджаном и Словакией.

Депутат выразил убежденность в том, что Эльчин Гасымов, обладая широкими познаниями и опытом в сфере права и международных отношений, внесет весомый вклад в дальнейшее развитие азербайджано-словацких отношений.

В июле, на встрече с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром Эльчин Гасымов обозначил основные направления своей дипломатической миссии в Азербайджане. Среди приоритетов - активная поддержка словацкого бизнеса, развитие экономического партнерства и укрепление дипломатического присутствия Словакии в регионе.

«Азербайджан становится все более перспективным партнером для Словакии не только в сферах энергетики и обороны, но и в информационных технологиях и транспортной отрасли. Одной из моих целей является создание условий для открытия почетного консульства в экономически значимом регионе страны», сказал Гасымов.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар, в свою очередь, подчеркнул рост двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.

«В прошлом году отношения между Азербайджаном и Словакией вышли на уровень стратегического партнерства. Мы заинтересованы в продолжении активного диалога по ключевым направлениям», - сказал он.

По его словам, Словакия рассчитывает развивать партнерство в сфере торговли, особенно в вопросах импорта нефти и газа, а также в области оборонной промышленности. По итогам 2024 года товарооборот между странами достиг 210 миллионов евро.

Глава МИД также напомнил, что посольство Словакии в Баку выполняет функции контактного пункта НАТО, что способствует укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом.

18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Словацкой Республики в нашей стране Эльчина Гасымова.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства отметил, что назначение дипломата азербайджанского происхождения послом Словакии в Азербайджане воспринимается как проявление словацкой стороной уважения и доверия к нашей стране.

Подчеркнув, что отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Азербайджан в 2024 году.

В ходе беседы было подчеркнуто, что между двумя странами существуют взаимопонимание и поддержка, отмечено большое значение сотрудничества в энергетической сфере.

На встрече были затронуты отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом, в этом контексте подчеркнуто, что Словакия, как государство-член Европейского Союза, поддерживает эти связи. Было также отмечено, что посольство Словакии выполняет функцию координирующего посольства НАТО в Азербайджане, эта страна также поддерживает развитие отношений между Азербайджаном и НАТО.

Коснувшись важности документов, подписанных 8 августа в Вашингтоне при поддержке Президента США, для продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, Президент Ильхам Алиев отметил, что они носят исторический характер и открывают новые перспективы для прочного мира в регионе.

Глава государства пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

Посол, в свою очередь, сказал, что связи между Азербайджаном и Словакией носят характер стратегического партнерства, передал главе нашего государства приветствия Президента и премьер-министра Словакии. Он также еще раз отметил, что Президент Азербайджана приглашен посетить с официальным визитом Словакию.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Президенту и премьер-министру Словакии. Глава государства сказал, что с удовлетворением принял приглашение посетить Словакию с визитом.

Эльчин Гасымов поздравил главу нашего государства с достигнутыми 8 августа успехами в нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической, сельскохозяйственной сферах, а также участия словацких компаний в строительно-восстановительных работах в Карабахе.

При подготовке материала использованы сообщения, размещенные на официальном сайте Президента Азербайджана, в издании Bashlibel.az, на Facebook-странице депутата Милли Меджлиса Мирджалила Гасымлы и в других открытых источниках.

