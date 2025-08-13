«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным Нобелевской премии

«Президент Дональд Трамп - Президент мира» - Белый дом официально выдвинул кандидатуру американского лидера на Нобелевскую премию мира.

Аппарат Белого дома в сегодняшней публикации в соцсетях, разместил список иностранных лидеров, поддержавших президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев;

- Премьер-министр Армении Никол Пашинян;

- Премьер-министр Камбоджи Хун Манет;

- Президент Габона Брис Олиги Нгема;

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;

- Правительство Пакистана;

- Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Продвижение этой инициативы особенно актуально на фоне последнего дипломатического успеха - Вашингтонского прорыва в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, который вновь актуализировал вопрос о присуждении Нобелевской премии мира Президенту Дональду Трампу.

Предложение Президента Ильхама Алиева о совместном обращении Баку и Иревана в Нобелевский комитет по данному вопросу стало отражением признания существенного вклада Дональда Трампа в продвижение мирных инициатив и в достижение исторического этапа в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Сегодня мы обменивались мнениями, и я сказал, что за несколько месяцев ему удалось положить конец конфликтам в Азии, Африке, а теперь и на Южном Кавказе. То, чего мы не могли достичь более 30 лет, – мы были вынуждены нести жертвы, перенести две очень тяжелые войны с огромными потерями, и если бы не Президент Трамп и его команда, а также наш близкий друг господин Уиткофф, вероятно, сегодня Армения и Азербайджан снова увязли бы в бесконечном процессе переговоров.

Так что это действительно исторический день. Сегодня мы устанавливаем мир на Кавказе, который откроет огромные возможности не только для нашего региона, но и, как верно заметил Президент Трамп, «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» устранит преграды в отношениях, откроет возможности для многих стран, обеспечивая инвестиции, процветание и стабильность», - сказал глава Азербайджанского государства, выступая, совместно с Дональдом Трампом и Николом Пашиняном с заявлениями для прессы 8 августа в Белом доме.

«Итак, сегодня исторический день еще и потому, что мы приносим мир. Президент Трамп принес мир на Кавказ, и мы благодарны за это. И я уверен, что Армения и Азербайджан найдут в себе смелость и ответственность примириться, и народы тоже помирятся. Мы перевернем эту страницу противостояния, конфронтации и кровопролития и обеспечим нашим детям светлое и безопасное будущее. Я очень рад, что сегодня мы пишем новую великую историю», - отметил азербайджанский лидер.

«Может быть, мы с премьер-министром господином Пашиняном направим совместное обращение в Нобелевский комитет с просьбой присудить Президенту Трампу Нобелевскую премию мира? С точки зрения лидеров стран, которые воевали более трех десятилетий, эта историческая церемония подписания действительно очень много значит. Это ощутимый результат лидерства Президента Трампа. И никто не смог бы этого добиться. С начала 1990-х годов здесь сменилось много президентов, а так называемый Минский процесс, которому, кстати, мы с моим армянским коллегой сегодня положили конец, начался в 1992 году. Таким образом, переговоры под эгидой ОБСЕ продолжались более трех десятилетий без какого-либо результата. Так кто же, как не Президент Трамп, заслуживает Нобелевской премии мира? Я не хочу вдаваться в историю весьма странных решений Нобелевского комитета мира о присуждении премии тому, кто вообще ничего не сделал. Но Президент Трамп за полгода сотворил чудо, и я уверен, что мой армянский коллега поддержит эту инициативу. Судя по реакции присутствующих здесь, думаю, мы можем написать совместное письмо. Надеюсь, я тоже буду присутствовать на церемонии награждения Президента. Надеемся, он нас пригласит на церемонию», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

О поддержке кандидатуры Трампа заявил также премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Президент Трамп достоин Нобелевской премии мира, и мы поддержим его кандидатуру. Это естественно. Думаю, что сегодняшнее мероприятие – наглядный пример этого», - сказал он.

Идея выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира от имени сторон бывшего конфликта также можно рассматривать как сильный международный сигнал - их готовности признать и оценить внешнюю поддержку, направленную на развитие диалога и, как результат - на достижение прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе.

Такое обращение могло бы стать беспрецедентным примером совместного шага двух государств - прежде находившихся в состоянии конфликта, а сегодня достигших завершающей фазы мирного процесса - в знак признательности мировому лидеру, сыгравшему в этом прорыве заметную роль.

Активная роль администрации Трампа в снижении напряженности, стабилизации ситуации и укреплении мира в других регионах мира также неоднократно отмечалась политическим, дипломатическим и экспертным сообществом - как в США, так и в ряде государств.

Еще в период своего первого президентского срока Дональд Трамп продвигал мирные инициативы, результатом которых стали реальные дипломатические прорывы в сложных регионах.

Большого внимания в этом контексте заслуживает ближневосточный трек, где при непосредственном участии Трампа и его первого кабинета в 2020-2021 годах были достигнуты Авраамовы соглашения - дипломатический прорыв, приведший к нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств.

Авраамовы соглашения способствовали укреплению сотрудничества между Израилем и арабскими странами в оборонной, кибернетической и экономической сферах, особенно в сфере торговли и инвестиций. Многие аналитики указывали на изменение этими Соглашениями политической и экономической динамики на Ближнем Востоке, принеся подписантам значительные выгоды. Так, товарооборот между Израилем и арабскими странами-участницами Авраамовых соглашений за 2023 год превысил $4 млрд, что продемонстировало рост на 16% по сравнению с 2022 годом. Значительное развитие получили двустороннее авиасообщение и туризм.

Пришедшая на смену первому кабинету Трампа администрация Джо Байдена не стала продолжать политику поощрения арабских стран к нормализации их отношений с Израилем, и не заключила ни одного нового арабо-израильского мирного соглашения. Исследователи отметили контрпродуктивную роль администрации Байдена по отношению к заключенным Соглашениям и, как следствие изменившегося подхода, стагнацию и откат в процессе арабо-израильской нормализации.

С возвращением Трампа в Белый дом платформа Авраамовых соглашений, демонстрируя признаки нового этапа развития, открывает новые экономические горизонты. Буквально на днях Дональд Трамп призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям. В социальной сети Truth Social он отметил, что для него «крайне важно, чтобы все страны Ближнего Востока присоединились к Авраамовым соглашениям»: «Это обеспечит мир на Ближнем Востоке».

Сегодня в числе обсуждаемых направлений - и возможное географическое расширение инициативы за пределы традиционного Ближнего Востока. В этом контексте в экспертной и дипломатической среде все чаще упоминаются Азербайджан и, в последнее время, Армения - как потенциальные участники процесса, ориентированного на интеграцию в более широкую систему международного экономического и политического взаимодействия.

В марте этого года более 50 раввинов США обратились к президенту Трампу по поводу расширения Соглашений и включения в него тюркских государств, прежде всего, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Не так давно издание The Times of Israel, ссылаясь на пять источников, сообщило, что администрация президента США активно обсуждает возможность вовлечения Азербайджана и ряда стран Центральной Азии в Авраамовы соглашения, надеясь на углубление их отношений с Израилем. В статье отмечается, что Азербайджан и страны Центральной Азии уже давно имеют связи с Израилем, «что означает, что расширение соглашений для включения этих стран будет в основном носить символический характер, хотя оно усилит связи в таких областях, как торговля и военное сотрудничество». Хотя официальные лица администрации Трампа раскрыли несколько потенциальных участников сделки, переговоры с Азербайджаном являются одними из наиболее структурированных и серьезных, пишет издание: «По словам двух источников, соглашение может быть достигнуто за месяцы, а возможно, даже недели».

Комментируя эту информацию, Госдепартамент хотя и заявил, что США не обсуждают конкретные страны, но подтвердил, что расширение соглашений является основной целью Трампа: «Мы стремимся привлечь к соглашению больше стран».

Второй срок Трампа запомнится также мирными инициативами США в рамках региональных процессов на других континентах. Эти усилия подтверждают его роль как одного из наиболее активных мировых лидеров последних лет в деле укрепления глобальной стабильности.

Примечательно, что именно лидеры стран, ранее находившихся в состоянии конфликта, признают заслуги Трампа в продвижении мирных решений и инициируют его выдвижение на соискание Нобелевской премии мира.

Так, Камбоджа официально выдвинула кандидатуру президента США на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства с Таиландом. Напомним, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре, 7 августа Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе государств. По сообщению Камбоджийского агентства печати, в письме, направленном премьер-министром Камбоджи Хун Манет, сообщается, что кандидатура Трампа выдвигается в знак признания его исторического вклада в укрепление мира во всем мире. «Это своевременное вмешательство, которое предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло жизненно важную роль в предотвращении больших человеческих жертв и проложило путь к восстановлению мира между двумя странами», - заявил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сам Нетаньяху сообщил во время государственного ужина в Белом доме в Вашингтоне вечером 7 июля по местному времени (в ночь на 8 июля по европейскому). «Он укрепляет мир, пока мы говорим, в одной стране, в одном регионе за другим», - сказал израильский премьер об американском президенте.

«Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить», - заявил израильский премьер, вручая Трампу копию письма, направленного им в Нобелевский комитет. Он сказал также, что под руководством Трампа, по его мнению, Израиль может достичь мира «со всем Ближним Востоком».

Еще раньше, 27 июня Руанда и Конго подписали под эгидой Соединенных Штатов мирное соглашение, направленное на прекращение боевых действий на востоке Конго. «Для всего региона открывается новая глава надежды и возможностей, гармонии, процветания и мира. Это прекрасный день», - заявил президент Трамп во время встречи с представителями подписавших соглашение сторон в Белом доме.

Глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил в интервью порталу Breitbart, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто помог бы урегулировать конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго. «Любой, кто значительно помог бы подвести этот конфликт к концу, включая президента Трампа, заслуживает Нобелевской премии мира. Абсолютно», - заявил Ндухунгирехе, подчеркнув, что конфликт между Руандой и ДРК длился 30 лет и является самым длительным на континенте.

21 июня Пакистан выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за его «дипломатическую роль и лидерство» в недавнем кризисе между Индией и Пакистаном. Об этом говорится в письменном заявлении канцелярии премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. В документе подчеркивается, что посредническая роль Трампа в период эскалации напряженности между двумя ядерными державами - Индией и Пакистаном - помогла предотвратить крупномасштабный конфликт. «Благодаря интенсивным дипломатическим контактам как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, Трампу удалось в короткие сроки добиться прекращения огня и предотвратить разрушительный конфликт, который мог бы затронуть миллионы людей», - говорится в заявлении. В нем отмечается, что усилия президента США показали его приверженность мирным решениям и диалогу, что укрепило его репутацию как «истинного посла мира» и послужило основанием для его номинации на Нобелевскую премию мира 2026 года. В заявлении также приветствуются искренние предложения Трампа о посредничестве в урегулировании кашмирского вопроса. Эта проблема, как подчеркивается, остается одним из главных препятствий на пути к устойчивой стабильности в Южной Азии и должна решаться в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Кроме того, в заявлении отмечается, что лидерство Трампа в индо-пакистанском кризисе стало проявлением «прагматичной дипломатии и эффективного миростроительства». Также выражается надежда, что он продолжит играть конструктивную роль в обеспечении глобальной стабильности - в частности, в решении гуманитарной катастрофы в секторе Газа и снижении напряженности на Ближнем Востоке.

Как видно, в различных регионах мира действующая американская администрация последовательно поддерживала инициативы, направленные на укрепление глобального мира и стабильности, делая акцент на прагматичном подходе к переговорам и мирном урегулировании споров. Такой подход, основанный на сочетании дипломатических усилий, экономического взаимодействия и личных договоренностей между лидерами, стал характерной чертой внешнеполитического курса Дональда Трампа и заложил основу для ряда мирных процессов, развитие которых продолжается и по сей день.

Следует отметить, что инициатива по выдвижению Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира поднимается не только на международной арене, но также находит отклик внутри самого американского политического сообщества.

В июне кандидатуру Трампа на эту престижную премию предложил выдвинуть конгрессмен Бадди Картер. В письме, которое он направил в Нобелевский комитет, говорится, что Трамп сыграл «экстраординарную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном». А 5 августа вручить американскому лидеру Нобелевскую премию мира за миротворческую деятельность призвал конгрессмен Джо Уилсон. «Никогда еще не было такого президента-миротворца, как Дональд Трамп. Конго и Руанда, Таиланд и Камбоджа, Пакистан и Индия. И скоро Азербайджан и Армения. Он (президент США) заслуживает Нобелевской премии мира!» - написал конгрессмен.

Сам Трамп, говоря о своих миротворческих заслугах, отмечал, что он примирил Руанду с Конго, разрядил обстановку между Индией и Пакистаном, а также наладил отношения между Сербией и Косово. Особой гордостью американский президент называет свою роль в сохранении мира между Египтом и Эфиопией, а также в подписании Авраамовых соглашений.

«Я хочу спасать жизни. Мне нравится спасать жизни людей. Это так. Знаете, спасая жизни людей, вы делаете мир более спокойным, миролюбивым. Обычно это дает достаточно хорошие результаты», - такое заявление Дональд Трамп сделал на встрече с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном 8 августа в Вашингтоне.

Взяв на себя роль модератора в продвижении международного мира, Дональд Трамп наглядно демонстрирует: даже самые затяжные, болезненные и казавшиеся неразрешимыми конфликты могут быть урегулированы через диалог, дипломатию и политическую волю. В контексте этих усилий все чаще звучат мнения о том, что такой подход заслуживает международного признания.

И заявление Президента Ильхама Алиева: «Так кто же, как не Президент Трамп, заслуживает Нобелевской премии мира?» - можно рассматривать как отражение сформировавшегося общего подхода ряда государств, ранее находившихся в состоянии конфликта, но сумевших достичь мира при активном посредничестве американской дипломатии.