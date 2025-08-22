Иран и «евротройка» определили дату встречи на уровне заместителей глав МИД

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции Жан-Ноэлем Барро, ФРГ - Йоханном Вадефулем, Великобритании - Дэвидом Лэмми и главой европейской дипломатии Каей Каллас договорились провести встречу на уровне заместителей глав МИД во вторник, 26 августа.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

«В конце (разговора - ред.) было решено, что диалог Ирана с тремя европейскими странами и Евросоюзом продолжится во вторник на следующей неделе (26 августа - ред.) на уровне заместителей министров иностранных дел", - говорится в заявлении.