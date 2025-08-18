Гнев народа и реакция государства: наказание за шутовские выходки на Аллее шехидов как урок для туристов-нарушителей - ФОТО - ВИДЕО

Наверное, у каждого народа есть священные места, которые олицетворяют его историческую память и национальное самосознание.

Для нашего народа таким местом является Аллея шехидов, где покоятся героические сыны и дочери Родины, отдавшие свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.

Аллея шехидов - это место, куда люди приходят, чтобы склонить головы перед светлой памятью павших, задуматься об их бессмертном подвиге.

Аллея шехидов – для нас это сама память о тех, кто не задумываясь пожертвовал собой ради нашего национального достоинства, о тех, чьи имена навечно вписаны в историю Азербайджанского государства.

Любое проявление неуважения к этому свято чтимому месту наш народ воспринимает как вызов - не только общественной морали и национальной идентичности, но и одному из символов государственности, суверенитета Азербайджана.

Сегодня это ярко проявилось на примере справедливого гнева и возмущения неподобающими действиями иностранных туристов на Аллее шехидов.

Распространившиеся вчера в сети кадры позорного поведения группы туристов, их шутовские выходки на Аллее шехидов, восприняты в обществе не просто как обыденное правонарушение, а как оскорбление памяти героев, более того - как прямой вызов нашим нравственным устоям, национальному достоинству и исторической памяти.

Вот лишь самая малая часть мощной волны общественного негодования, которая выплеснулась в соцсети. Придерживаясь принципов профессиональной этики, мы воздерживаемся от публикации наиболее резких и категоричных комментариев, которыми пользователи выражали свое отношение к случившемуся.

И в данном случае абсолютно неважно, откуда именно приехали эти туристы и на каком языке говорили - недостойные поступки не имеют национальности. Гораздо важнее другое: непочтительное поведение в священных для народа местах равносильно посягательству на его духовные ценности, ведь именно здесь, на Аллее шехидов сосредоточена живая память о тех, кто ценой собственной жизни возвысил независимость Азербайджана.

Именно поэтому последовала столь закономерная и решительная реакция государства. Оперативное вмешательство полиции, задержание нарушителей и возбуждение в их отношении уголовного дела показали, что Азербайджан твердо стоит на страже своих фундаментальных ценностей.

С другой стороны, случившееся показывает необходимость усиленной просветительской работы среди иностранных туристов.

Каждый, кто посещает Азербайджан, должен понимать: защита памяти шехидов и национальных символов - здесь это вопрос высочайшего приоритета, а уважение к нашим ценностям и святыням - обязательное условие пребывания в стране.

Любые попытки нарушить правила поведения в таких местах будут строго пресекаться и иметь закономерные последствия.

И это - принципиальная позиция нашего государства и общества.

Читайте по теме:

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО