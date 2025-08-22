Армения активно готовится к запуску проекта TRIPP

Армения заинтересована в экономическом сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией, заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян.

«Что касается экономического сотрудничества между Турцией, Арменией и Азербайджаном, то Республика Армения готова и заинтересована в нём. Транспортная составляющая сотрудничества отражена в самом проекте «Перекрёсток мира», частью которого является также программа TRIPP – «Дорога Трампа к международному миру и процветанию», - сказал армянский министр.

Он подчеркнул, что «мы активно готовимся к запуску этой программы и открытию транспортного сообщения с Азербайджаном в соответствии с Декларацией, принятой в Вашингтоне 8 августа и подписанной премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджана и президентом США».

«Считаю также необходимым отметить, что мы публично выразили готовность к возобновлению работы железнодорожного сообщения Гюмри-Карс между Арменией и Турцией, что ещё больше укрепит региональную взаимосвязанность», - сказал Худатян.

Источник: «Арменпресс»