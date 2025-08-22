Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву преподнесен в дар ахалтекинский скакун

22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в городе Туркменбаши посмотрели ахалтекинских скакунов и выступление национальной конной группы «Галкыныш».

В заключение председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и туркменского народа преподнес в дар главе нашего государства ахалтекинского скакуна по кличке «Таус».