Давление без результата: Азербайджан усиливает позиции на фоне атак Москвы

Сегодня в регионе все меньше остается пространства для иллюзий и неопределенности.

Границы интересов проявляются все отчетливее, а риторика и действия ключевых игроков показывают, что эпоха двусмысленных формулировок подходит к концу. На фоне крупных геополитических процессов - от войны в Украине до борьбы за контроль над энергетическими маршрутами и транспортными коридорами - становится очевидным, что Азербайджан оказался в центре внимания теперь уже не только соседей, но и мировых держав.

И если еще недавно говорилось о сохранении баланса и маневренности в политике, то теперь реальность сталкивает Баку с вызовами, которые приходят как извне, так и от тех, кто формально заявлял о «союзнических отношениях».

Россия в последние месяцы все более откровенно демонстрирует свое истинное отношение к Азербайджану. Это поведение, включающее множество неприятных моментов, произошедших в последнее время в двусторонних отношениях, ясно указывает на то, что Москва рассматривает Баку не как союзника и даже не как нейтрального соседа, а как государство, активно отстаивающее собственные интересы и потому - по ее мнению - заслуживающее давления. В действиях России нет случайностей. Ну, может, за исключением инцидента с подбитием самолета AZAL в декабре прошлого года, после которого отношения Баку и Москвы сорвались в пропасть и все еще находятся в состоянии свободного падения. А в остальном действия России представляют собой системный курс, в основе которого лежит раздражение Кремля по поводу слишком уж независимой линии Азербайджана во внешней политике и его укрепляющихся связей с внешним миром.

Из последних значимых встрясок в двусторонних отношениях следует отметить российские удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины, в результате которых серьезно пострадала нефтегазовая инфраструктура SOCAR. По ней с интервалом в несколько дней удары были нанесены дважды: сначала по газокомпрессорной станции «Орловка», а вчера по нефтебазе в Одесской области. Эти удары стали не просто военными действиями в рамках конфликта между Москвой и Киевом, а четким сигналом в адрес Баку.

Тем самым Кремль дал понять: любое государство, которое проводит самостоятельную политику и тем более поддерживает Украину в условиях войны, автоматически оказывается в «зоне риска». Для Азербайджана это стало еще одним доказательством того, что разговоры о «союзничестве» и «стратегическом партнерстве», которыми долгие годы прикрывалась Москва, были лишь элементом игры, в которой интересы Баку не берутся в расчет.

Фактически наблюдается целенаправленная стратегия давления. Россия использует военные действия на территории Украины и как способ косвенного воздействия на Азербайджан, прекрасно понимая, что удары по объектам SOCAR выходят далеко за рамки обычной военной логики. Речь идет не о тактических задачах, а о демонстрации силы, о предупреждении: Баку «должен помнить», кто, по мнению Москвы, вправе диктовать правила в регионе. Однако проблема Кремля в том, что такие шаги не ослабляют Азербайджан, а напротив, подвигают к еще более тесному сотрудничеству с Турцией, Западом и другими партнерами.

Здесь стоит обратить внимание на саму символику ударов. SOCAR - это не просто компания. Это один из важных символов азербайджанской независимости, экономического роста и международного партнерства. Это бренд, узнаваемый во всем мире, и бить по нему – значит, пытаться бить по имиджу страны. Россия рассчитывала, что подобные акции вызовут в Баку страх или хотя бы осторожность в выстраивании связей с Украиной и Европой.

Но расчет оказался ошибочным. Реакция Азербайджана показала, что государство твердо стоит на позиции защиты своих интересов, и никакие угрозы - ни прямые, ни завуалированные - не заставят его свернуть с выбранного пути.

Внутри самой России подобные удары и последующие пропагандистские комментарии подавались как часть «борьбы с поставками топлива в Украину». Дескать, это топливо, которым заправляется не только гражданский транспорт, но и военная техника, бьющая агрессора на фронте, оказывающая сопротивление так называемым освободителям в их «победном марше».

Но очевидно, что для Кремля важно лишь одно - сломать устойчивую систему поставок, которая дает Европе и Киеву возможность снижать зависимость от российских углеводородов. Таким образом, Азербайджан оказался не просто объектом случайного пересечения интересов, а прямой целью, потому что его энергетическая политика бьет по самому сердцу российского влияния - монополии на энергоносители.

Азербайджан уже давно доказал, что умеет играть на энергетической карте без оглядки на Москву. Проекты TANAP и TAP, Южный газовый коридор в целом, активная роль Баку в обеспечении Европы альтернативными источниками газа - все это лишает Россию ее главного инструмента шантажа. И именно поэтому удары по объектам SOCAR в Украине следует рассматривать не как эпизод, а как часть более широкой картины:

Кремль пытается «отплатить» Азербайджану за то, что он стал опорой европейской энергетической безопасности и ключевым партнером Украины в этой сфере.

Нельзя не отметить и риторику некоторых российских официальных лиц, которая в последние месяцы стала предельно враждебной. Вместо уважительного диалога звучат угрозы, намеки на санкции, прямые обвинения в «помощи врагу». Так называемые «патриотические» депутаты Госдумы позволяют себе рассуждать о том, что «Азербайджан нужно поставить на место», что «следует ограничить поставки азербайджанских товаров в Россию». В последние месяцы стало нормой слышать от российских законодателей и даже некоторых генералов заявления о «неблагодарности» и «предательстве» Азербайджана. Так, депутат Андрей Гурулев позволил себе на днях рассуждать о «специальной военной операции» против Азербайджана и о том, что Россия может закрыть свой рынок для азербайджанской продукции. Подобные высказывания не являются случайными эмоциональными всплесками, они определенно отражают атмосферу в российском политическом истеблишменте, где Азербайджан все чаще рассматривается через призму противостояния с Западом.

Очевидно, что за подобными проявлениями политического хамства стоит банальное бессилие. Россия понимает, что не может предложить Баку ничего конструктивного, кроме угроз.

Но и эти попытки давления не приносят желаемого эффекта. Да, Россия остается крупным рынком для азербайджанской сельхозпродукции, в этой стране проживает большая азербайджанская диаспора, и в этом смысле определенная потребность, конечно, сохраняется, но стратегическая картина выглядит иначе.

Азербайджан укрепил позиции на мировых энергетических рынках, стал ключевым транзитным узлом для энергетических и транспортных коридоров. Именно это делает его ценным партнером для ЕС, Центральной Азии и Китая. В то время как Москва пытается играть угрозами, в мире все чаще воспринимают Баку как самостоятельного игрока, от решений которого зависит куда больше, чем от российских ультиматумов.

И вот это обстоятельство превращает российскую риторику в простое сотрясание воздуха, вызванное симптомом бессилия.

При этом удары по объектам SOCAR и попытки политического давления имеют и обратный эффект внутри самого Азербайджана. Они вызывают у общества лишь возмущение и укрепляют уверенность в том, что сотрудничество с Россией, мягко говоря, не имеет будущего. Обычные люди прекрасно видят: страна, которая называет себя союзником, одновременно наносит удары по нашим энергетическим символам и угрожает санкциями.

Такую «дружбу» невозможно воспринимать всерьез.

В результате Москва сама загоняет себя в тупик. Она теряет не только партнера, но и последнее доверие.

Азербайджан, в отличие от многих соседей России, всегда был готов к честному диалогу и конструктивному взаимодействию, но теперь Баку вынужден исходить из того, что Россия - источник угроз, а не возможностей.

И это не выбор Азербайджана, это выбор, который сделала сама Москва своими действиями и словами.

Сегодня становится очевидным: удары по объектам SOCAR на территории Украины не достигли цели.

Азербайджан не испугался, не пошел на уступки, не изменил курс, а наоборот, делает ставку на укрепление своих позиций и усиление связей с теми, кто реально заинтересован в сотрудничестве. И это главный итог российской политики: вместо того чтобы сохранить хотя бы минимальный диалог с Баку, Кремль своими руками лишил себя даже тех возможностей, которые еще недавно у него были. Более того, агрессивные шаги России только ускорят процессы, которые Кремль в действительности хотел бы остановить. Это рост энергетического сотрудничества Азербайджана с Европой, это расширение его роли в регионе, это укрепление военно-политических связей с Турцией. Все эти компоненты призваны защитить нашу страну от любых попыток давления.

В итоге ситуация складывается таким образом, что в долгосрочной перспективе Азербайджан выходит из конфликта с Россией с еще более устойчивыми позициями. Его энергетические проекты востребованы, его внешнеполитический курс ясен, а его решимость отстаивать суверенитет не вызывает сомнений. Москва же остается с репутацией страны, которая разрушает мосты и превращает соседей в противников.

Али Мамедов