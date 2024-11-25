Микаил Джаббаров: Зависимость экономики страны от нефтегазового сектора существенно снизилась

Ожидается, что ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2019–2024 годах увеличится более чем вдвое. Финансовая подушка безопасности и стратегические валютные резервы страны с начала 2019 года по 1 ноября 2024 года увеличились в 1,6 раза и достигли 73 миллиардов долларов. Это приблизительно эквивалентно валовому внутреннему продукту, ожидаемому в текущем году.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе своего выступления на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он сообщил, что зависимость экономики страны от нефтегазового сектора за последние годы существенно снизилась.

«Пик нефтедобычи зафиксирован в 2010 году – 50,8 млн тонн. В 2014 году добыча нефти в стране составила 42,1 млн тонн, в 2018 году – 38,8 млн тонн, в 2021 году – 34,6 млн тонн. Прогнозируемый объем добычи нефти в 2024 году – 29,2 млн тонн. Ожидается, что в текущем году цена нефти марки Brent составит около 80 долларов. В 2014 году средняя цена нефти марки Brent составляла 99 долларов. За указанный период зависимость госбюджета от нефтегазового сектора существенно снизилась», - добавил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ