Акция у парламента Грузии продолжается

Оппозиция и ее сторонники остаются на проспекте Руставели перед парламентом Грузии, где они собрались с вечера воскресенья, чтобы выразить недовольство прошедшими парламентскими выборами новоизбранным депутатам от правящей партии «Грузинская мечта».

Лидеры всех четырех прошедших в парламент оппозиционных сил отказываются работать в законодательном органе XI созыва, утверждая, что произошла тотальная фальсификация выборов 26 октября. Они требуют аннулирования их результатов, проведения по этому вопросу международного расследования и затем новых выборов.

В понедельник состоится первое заседание парламента, на котором планируется признать полномочия новоизбранных депутатов.

Ранее председатель парламента Шалва Папуашвили назвал абсурдом утверждения, что до решения Конституционного суда Грузии по искам президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных депутатов парламент не сможет приобрести полные полномочия.

Источник: Sputnik-Грузия