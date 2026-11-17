7 ноября в Агдаше состоялся Фестиваль айвы, цифровым партнёром которого выступила компания Azeronline.

Мероприятие собрало более 15 тысяч посетителей. Компания обеспечила бесперебойный доступ к интернету на всей территории фестиваля, создав условия для демонстрации современных технологий в сельском хозяйстве, включая системы Интернета вещей (IoT) и телеметрические решения. Эти технологии были представлены в рамках программы фестиваля, посвящённой продвижению местной продукции.

Azeronline также представил интерактивный стенд под девизом «Смотри на мир вместе с нами!». Здесь гости могли познакомиться с новыми продуктами и проектами компании, а также с дополнительным оборудованием для подключения и использования интернета. Особый интерес посетителей вызвали игровая зона, конкурсы с призами и другие сюрпризы, подготовленные компанией.

Гостям фестиваля также представили информацию об услугах Azeronline в Агдашском районе, где высокоскоростная оптоволоконная сеть компании охватывает всю территорию.

Согласно регулярно публикуемым отчётам Агентства информационно-коммуникационных технологий (АИКТ), Azeronline на протяжении последних 11 месяцев входит в высшую категорию интернет-провайдеров по скорости доступа к сети — от 150 Мбит/с.

Отметим, Azeronline был одним из ключевых операторов масштабного проекта «Онлайн Азербайджан», завершённого в 2024 году. Его целью было обеспечение населения и организаций высокоскоростным интернетом, в том числе в самых отдалённых населённых пунктах страны. За четыре года реализации проекта число домохозяйств, получивших возможность подключения к фиксированному широкополосному интернету, выросло в 13 раз и достигло примерно 3 миллионов.