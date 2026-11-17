Вьетнам рассматривает Азербайджан как ключевой геостратегический мост между Европой и Азией, способный открыть вьетнамским товарам выход на рынки Южного Кавказа и Центральной Азии.

Накануне официального визита Президента Ильхама Алиева в Ханой посол Вьетнама в России и Азербайджане Данг Минь Кхой в интервью агентству VNA обозначил главные точки роста двустороннего сотрудничества — от связки SOCAR и Petrovietnam до интеграции транспортных коридоров.

Посол отметил, что визит главы Азербайджанского государства во Вьетнам, который пройдет 19–21 ноября, придаст новый импульс укреплению сотрудничества в широком спектре областей — от политики, дипломатии, экономики, торговли и инвестиций до энергетики, образования, науки и технологий, а также гуманитарных обменов.

Он охарактеризовал предстоящий визит как новую веху в истории традиционной дружбы между двумя странами, отражающую высокое уважение Азербайджана к Вьетнаму и двусторонним отношениям. «Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество приобрело более содержательный характер: ряд компаний уже реализует проекты на территории обеих стран. Также расширилось сотрудничество в сфере обороны и безопасности — в оборонной промышленности, научных исследованиях, производстве и торговле. Активизировалось взаимодействие в нефтегазовой отрасли, энергетике, транспорте и логистике, наряду с новыми достижениями в области культурного сотрудничества и контактов между людьми», — сказал дипломат.

На этом фоне, по его словам, визит Президента Алиева предоставит высшему руководству двух стран возможность укрепить политическое доверие, обсудить направления развития двусторонних отношений и определить конкретные меры по реализации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве.

«Вьетнам стремится сотрудничать с Азербайджаном, чтобы задействовать взаимодополняющие преимущества друг друга и расширить взаимосвязанность между Юго-Восточной Азией, Кавказом, Центральной Азией и соседними регионами», — добавил посол.

Вместе с тем, по его словам, торгово-экономические и инвестиционные связи пока остаются скромными по сравнению с имеющимся потенциалом и устремлениями сторон, что открывает значительные перспективы для роста: «Энергетическое сотрудничество остается одним из наиболее перспективных направлений. Азербайджан обладает весомыми преимуществами и многолетним опытом в разведке и переработке нефти и газа. В то же время Вьетнам стремится развивать свой энергетический сектор, обеспечивать энергетическую безопасность и продвигать энергетический переход». Стороны могли бы расширить сотрудничество между Вьетнамской национальной нефтегазовой группой (Petrovietnam) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR в сферах поставок сырой нефти, разведки, добычи, переработки нефти и газа, нефтехимии и оказания технических услуг. «Им также следует изучить возможности в области возобновляемых и новых источников энергии», — отметил вьетнамский дипломат.

Посол подчеркнул, что торговля и инвестиции также должны стать ключевыми драйверами стратегического партнерства: «Вьетнам обладает сильными позициями в производстве сельскохозяйственной и водной продукции, потребительских товаров, переработанной промышленной продукции и электроники, тогда как Азербайджан имеет выгодное положение для выхода вьетнамских товаров на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии и Европы».

«В свою очередь, Вьетнам может послужить воротами для выхода азербайджанских товаров и бизнеса на рынок АСЕАН. Обеим странам следует активизировать продвижение торговли, организовывать бизнес-форумы, ярмарки и выставки, а также поощрять прямые контакты между деловыми сообществами», — отметил посол.

Сотрудничество в сфере транспорта и логистики является еще одним важным направлением для расширения экономической взаимосвязанности: «Азербайджан играет важную роль в транспортных коридорах, связывающих Азию и Европу, в то время как Вьетнам занимает стратегическое положение в Юго-Восточной Азии, располагая все более развитой системой морских портов и международной торговой сетью. Стороны могли бы изучить возможности налаживания транспортного сообщения, логистических схем и взаимодействия в цепочках поставок для содействия торговле».

Посол также отметил потенциал сотрудничества в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, высокотехнологичного сельского хозяйства, образования и подготовки кадров, назвав эти сферы способными приносить добавленную стоимость и долгосрочную выгоду.

Также, по его мнению, необходимо совершенствовать правовую базу и устранять препятствия на пути экономического сотрудничества: «Что еще более важно, усилия должны перейти от обсуждения потенциала к реализации конкретных программ и проектов с четко определенными приоритетами, партнерами и дорожными картами».

На многостороннем уровне Вьетнам заинтересован в укреплении координации, консультаций и взаимной поддержки в международных организациях и на региональных форумах на основе уважения международного права, Устава ООН и основополагающих принципов международных отношений, подчеркнул посол.

По его словам, визит Президента Алиева поможет воплотить стратегическое видение двух сторон в конкретные действия, придаст новый импульс и расширит сотрудничество на благо их народов, одновременно способствуя миру, стабильности и развитию в соответствующих регионах и во всем мире.