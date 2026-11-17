Ночью на территории Низаминского района столицы - возле станции метро Нефтчиляр - произошел инцидент.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Patrul.az, кадры происшествия распространились в социальных сетях.

Сообщается, что молодой человек, выйдя ночью из ночного клуба в пьяном виде, врезался на автомобиле марки «Mercedes Gelandewagen» с государственным регистрационным знаком 10 DK 111 в расположенный неподалеку магазин. В это время находившаяся с ним женщина вышла на проезжую часть и устроила скандал. Происшествие, сопровождавшееся дракой и оскорбительными выражениями, привлекло внимание окружающих и вызвало их беспокойство.

В связи с распространившимися кадрами полиция проводит расследование.