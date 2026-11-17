Правоохранительные органы Турции провели масштабные следственные мероприятия в отношении медиагруппы Sözcü.

В офисах телеканала Sözcü TV и одноименной газеты прошли обыски, в отношении четверых руководителей компании вынесены решения о задержании.

Расследование инициировано по статьям об участии в вооруженной террористической организации FETÖ/PDY и финансировании терроризма. Его проводит Бюро по расследованию терроризма при Стамбульской республиканской прокуратуре.

Поводом для нового разбирательства стали данные финансовой разведки. Согласно материалам дела, отчеты Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) выявили убедительные признаки того, что владелец медиагруппы Бурак Акбай через зарубежные банковские счета финансировал компании Estetik Yayıncılık AŞ и Mega Ajans. По версии следствия, через эти структуры осуществлялось управление медиакрылом организации.

Имя Акбая уже фигурировало в делах, связанных с FETÖ: в сентябре 2017 года в отношении него был составлен обвинительный акт с выдачей ордера на арест по обвинению в руководстве террористической организацией и ее пропаганде.

В рамках текущих следственных действий 17 ноября полиция провела одновременные обыски и выемку документов в зданиях Sözcü TV, газеты Sözcü, а также в офисах Estetik Yayıncılık AŞ и Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ.

Вынесены постановления о задержании четырех топ-менеджеров и должностных лиц компаний.

Решением 4-го Стамбульского суда по уголовным делам мира в компанию Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ назначен внешний управляющий в лице Фонда страхования депозитов (TMSF).

Расследование продолжается, следственные действия в отношении инфраструктуры медиагруппы находятся под контролем прокуратуры.

Источник: TRT Haber