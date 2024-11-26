​​​​​​​Начните Новый год с высоким доходом: Kapital Bank повысил ставки по депозитам до 11%

Первый банк страны, Kapital Bank, объявляет специальную новогоднюю кампанию для тех, кто хочет превратить свои сбережения в прибыльную и надежную инвестицию. До 15 января 2025 года каждый, кто разместит депозит в манатах в Kapital Bank, сможет получить годовой доход до 11% на срок 6 месяцев.

Чтобы воспользоваться предложением, вы можете обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank или открыть цифровой депозит через мобильное приложение Birbank. При размещении депозита в отделении минимальная сумма составляет 500 AZN, а верхний предел отсутствует. С помощью депозита Kapital можно не только получать высокий доход, но и увеличивать сумму депозита на сумму от 100 AZN. Выплата процентов осуществляется ежемесячно или по окончании срока, а застрахованная сумма составляет до 100 000 AZN.

Подробнее: https://kbl.az/dyobfp

В случае цифрового депозита можно разместить любую сумму от 1 AZN на срок 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 или 36 месяцев в манатах. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Весь процесс полностью онлайн. Для открытия цифрового депозита в мобильном приложении Birbank необходимо перейти в раздел «Еще», выбрать «Депозиты» и, нажав на «Новый депозит», заполнить необходимые данные.

Подробнее: https://kbl.az/prdd

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53-х отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

На правах рекламы