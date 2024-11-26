Милли Меджлис утвердил проект госбюджета на 2025 год в первом чтении - ОБНОВЛЕНО

На пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден и принят в первом чтении законопроект «О государственном бюджете на 2025 год».

Как сообщает Report, доходы бюджета на следующий год прогнозируются на уровне 38,316 млрд манатов, что на 5,3% превышает утвержденный показатель 2024 года.

Расходы госбюджета составят 41,367 млрд манатов (рост на 4,1%).

Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,051 млрд манатов, что на 9% ниже по сравнению с 2024 годом.

11:43

Очередное пленарное заседание осенней сессии проходит в Милли Меджлисе во вторник, 26 ноября.

В повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 12 вопросов.

В частности, депутаты продолжат обсуждение законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».

Источник: Report