Объем грузов на границе РФ и Азербайджана вырос в 5 раз

Обьем грузов на российско-азербайджанской границе вырос в 5 раз, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Объем грузов очень серьезно вырос у нас на российско-азербайджанской границе в 5 раз. И мы все время в правительстве уделяем большое внимание совершенствованию и модернизациям наших международных пунктов пропуска», - сказал он.

Вице-премьер РФ также подчеркнул, что активно развивается западный транспортный маршрут вдоль берега Каспия из России через Азербайджан на Иран. «Здесь уже функционирует современная автомобильная дорога от российской границы до иранской границы, она реально действующая», - указал Оверчук.

Источник: ТАСС