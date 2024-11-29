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Mastercard сотрудничает с компаниями Bakı Taksi Xidməti, ABB и APAR для развития устойчивой городской мобильности - ФОТО

First News Media10:43 - Сегодня
Mastercard сотрудничает с компаниями Bakı Taksi Xidməti, ABB и APAR для развития устойчивой городской мобильности - ФОТО

Mastercard с гордостью объявляет о своем сотрудничестве с ООО Bakı Taksi Xidməti, ABB и сервисом по прокату велосипедов APAR, направленном на развитие устойчивого городского транспорта в Азербайджане.

Совместный проект с ABB и APAR

APAR запустил 700 педальных велосипедов и 200 электровелосипедов, а Mastercard и ABB выступают в качестве партнеров, что является хорошим дополнением к инициативе такси. Пользователи ABB Mastercard получат 50% скидку на подписку на зеленые педальные велосипеды, а все пользователи Mastercard смогут воспользоваться льготами на оранжевые электровелосипеды. Удобное мобильное приложение позволит велосипедистам легко искать велосипеды, инициировать поездки и управлять арендой.

Эксклюзивные преимущества Mastercard для пользователей ООО Bakı Taksi Xidməti

ООО Bakı Taksi Xidməti запустило эксклюзивную кампанию для держателей карт Mastercard, предлагая 10% скидку на мобильные платежи в течение года, чтобы поощрить использование экологически чистых электрических такси и содействовать сокращению выбросов.

Натик Дадашов, заместитель председателя Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), отметил важность развития инфраструктуры микромобильности в Баку. Он отметил, что было проложено около 35 км полос микромобильности, чтобы стимулировать население отдавать предпочтение именно таким вариантам, особенно для поездок на короткие расстояния.

Avşar Gürdal, генеральный менеджер Mastercard в Турции и Азербайджане, выразил энтузиазм по поводу этих инициатив, заявив: «Мы гордимся сотрудничеством с Bakı Taxi и ABB для повышения городской мобильности в Азербайджане. Предоставляя инновационные транспортные решения, мы стремимся способствовать развитию более чистых и доступных вариантов передвижения для всех».

Это партнерство поможет Mastercard, ООО Bakı Taksi Xidməti, ABB и APAR улучшить городскую жизнь, сократить выбросы и продвигать устойчивые транспортные решения в Азербайджане, создавая более зеленое будущее.

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