Azer Turk Bank продолжает льготную кредитную кампанию

Государственный Azer Turk Bank принял решение продлить выгодную кампанию по потребительским кредитам еще на два месяца со 2 декабря 2024 года.

В рамках акции физические лица смогут получить кредит сроком до 12 месяцев с годовой процентной ставкой 11%.

Клиентам также предлагается кредит с годовой процентной ставкой 13% сроком до 24 месяцев. Комиссия по взятым кредитам на эти периоды – 0%.

Кроме того, Банк предоставляет 36-месячные кредиты под 14% годовых и 48-месячные кредиты под 15% годовых.

Отметим, что максимальная сумма беззалогового кредита увеличена с 35 000 манат до 40 000 манат. Теперь каждый клиент может получить кредит в размере до 40 000 манат без поручителя в соответствии со своим официальным доходом.

Заказать кредит онлайн можно на сайте Azer Turk Bank.

Акция действует до 31 января 2025 года.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

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