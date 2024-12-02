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Azer Turk Bank продолжает льготную кредитную кампанию

First News Media20:50 - Сегодня
Azer Turk Bank продолжает льготную кредитную кампанию

Azer Turk Bank продолжает льготную кредитную кампанию

Государственный Azer Turk Bank принял решение продлить выгодную кампанию по потребительским кредитам еще на два месяца со 2 декабря 2024 года.

В рамках акции физические лица смогут получить кредит сроком до 12 месяцев с годовой процентной ставкой 11%.

Клиентам также предлагается кредит с годовой процентной ставкой 13% сроком до 24 месяцев. Комиссия по взятым кредитам на эти периоды – 0%.

Кроме того, Банк предоставляет 36-месячные кредиты под 14% годовых и 48-месячные кредиты под 15% годовых.

Отметим, что максимальная сумма беззалогового кредита увеличена с 35 000 манат до 40 000 манат. Теперь каждый клиент может получить кредит в размере до 40 000 манат без поручителя в соответствии со своим официальным доходом.

Заказать кредит онлайн можно на сайте Azer Turk Bank.

Акция действует до 31 января 2025 года.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

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