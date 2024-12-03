Председатель «Грузинской мечты» покидает партию и уходит в бизнес - СМИ

Председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает политику и займется бизнесом.

Об этом сообщает телекомпания «Пирвели» со ссылкой на собственные источники.

«Председатель партии «Грузинская мечта», по полученной нами информации, собирается заявить, что собирается заняться бизнесом. Лидеры «Мечты» предлагают Гарибашвили формально остаться в команде и просят не делать заявлений на фоне протестов. Неизвестно, какое решение примет Гарибашвили», - говорится в сообщении.

Телеканал напомнил, что после увольнения с поста премьер-министра Гарибшвили занял пост председателя партии «Грузинская мечта», однако в партийной деятельности не участвовал и выступал лишь на предвыборных собраниях.

Отмечается также, что Гарибашвили присутствовал на первом заседании вновь избранного парламента, после чего больше не появлялся. Мамука Мдинарадзе, лидер правящего большинства в парламенте, заявил, что Гарибашвили собирается сложить мандат.

На данном этапе пресс-служба партии не подтверждает уход Гарибашвили.

Источник: Грузия-Online