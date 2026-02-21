Основатель Wikipedia: Ресурсы на основе ИИ — карикатуры на энциклопедии

Основатель интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс сказал, что не опасается конкуренции со стороны аналогичных продуктов, созданных на основе технологии искусственного интеллекта, как Grokipedia Илона Маска.

"Почему я захожу на Wikipedia? Потому что это информация, проверенная людьми. Мы ни на секунду не задумаемся позволить искусственному интеллекту писать статьи для Wikipedia, потому что мы знаем, насколько плохими они могут быть. Поэтому это не является реальным поводом для беспокойства", - сказал Уэйлс агентству Bloomberg, назвав энциклопедии на основе ИИ "карикатурами на энциклопедии".

Он пояснил, что так называемые галлюцинации ИИ (ложная информация, преподносимая ИИ-сервисами как достоверная) становятся более частными и более оторванными от реальности по мере того, как ИИ-боты имеют дело с более нишевой тематикой. Напротив, люди с экспертным знанием выступают гарантией, что такая информация не попадет в статью. "Люди одержимы. Такого рода полный, богатый контекст человеческого знания весьма важен для реального понимания того, чего хочет читатель и что ему нужно", - добавил Уэйлс.

В октябре Маск запустил аналог энциклопедии "Википедия" - Grokipedia. В новой библиотеке на момент запуска насчитывалось более 800 тыс. статей на английском языке, по состоянию на начало 2026 года их количество превысило 6 млн единиц, что близко к более 7 млн, насчитывающимся в Wikipedia. Grokipedia работает на базе чат-бота Grok AI.

Источник: ТАСС