ЦБ: Банки приложат усилия для поддержки зеленого перехода

Азербайджанские банки активно поддерживают переход к зеленой экономике.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов на VIII Международном банковском форуме в Баку.

«В рамках COP29 местные банки взяли на себя финансовые обязательства по выдаче в этом направлении кредитов на 2 млрд манатов до 2030 года», - отметил Халилов.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели Центральный банк Азербайджана принял зеленую таксономию.

«Этот шаг повысит экологическую ответственность банковского сектора и поддержит устойчивое развитие. Банки приложат усилия для поддержки зеленого перехода», — сказал В.Халилов.

Гафар Агаев