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Впервые в Азербайджане фермерам будут предоставлены субсидии на создание черничных садов

First News Media19:47 - Сегодня
Впервые в Азербайджане фермерам будут предоставлены субсидии на создание черничных садов

Начиная со следующего года, впервые в Азербайджане будут выделены государственные субсидии на создание интенсивных черничных садов.

Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

Было отмечено, что черника считается ягодой с высоким экспортным потенциалом, в связи с большим спросом на зарубежных рынках в последние годы в нашей стране также возрос интерес к выращиванию этой ягоды. Было отмечено, что поскольку выращивание черники требует больших затрат, государством проводится политика возмещения части этих затрат.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года фермерам будет предоставлена единовременная субсидия в размере 15000 манатов за каждый гектар интенсивного черничного сада, заложенного в Ширван-Сальянском, Горно-Ширванском, Абшеронско-Хызинском и Лянкяран-Астаринском экономических районах.

Этот механизм субсидирования распространяется на черничные сады с системой капельного орошения, где на каждом гектаре высаживается не менее 3400 саженцев.

Отметим, что в настоящее время чернику выращивают в разных регионах нашей страны.

В Азербайджане начато массовое производство посадочного материала для выращивания черники. В лаборатории Губинского научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства минсельхоза чернику размножают методом in-vitro", - говорится в сообщении.

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