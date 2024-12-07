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На Великобританию обрушился шторм «Дарраг»

First News Media14:30 - Сегодня
На Великобританию обрушился шторм «Дарраг»

Миллионы людей получили предупреждение оставаться дома, тысячи остались без электричества, а движение поездов было отменено, так как вступило в силу правительственное предупреждение о «риске для жизни», вызванное штормом «Дарраг».

Это самое масштабное использование системы предупреждения, в котором жителей призывали не садиться за руль и «по возможности оставаться в помещении».

Порывы ветра до 92 миль в час (около 148 км/ч — ред.) были зафиксированы ночью в Северном Уэльсе и на полуострове Ллин.

Вдоль побережья Уэльса и Северной Ирландии были зафиксированы порывы 72-78 миль в час (115,8-125,5 км/ч).

Источник: Лента.ру

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