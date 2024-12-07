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Нотр-Дам открывается спустя пять лет после пожара - ВИДЕО

First News Media08:20 - Сегодня
Нотр-Дам открывается спустя пять лет после пожара - ВИДЕО

Масштабная церемония открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара 2019 года, пройдет при усиленных мерах безопасности.

Как сообщил начальник парижской префектуры полиции Лоран Нуньес, для охраны закрытого периметра вокруг острова Сите, где расположен собор, привлекут 6 тыс. служащих полиции и жандармерии.

Кроме них в близлежащих районах будут нести дежурство военные и спасатели. До вечера 8 декабря будут закрыты несколько станций метро и полностью перекрыто автомобильное движение на острове и прилегающих к набережным кварталах на левом берегу Сены - на правом берегу перекрытия будут происходить периодически во время проезда кортежей делегаций. Попасть на остров можно будет только пешком, однако непосредственно на площадь перед собором будут пропускать по приглашениям.

В пределах периметра безопасности будут закрыты все рестораны и сувенирные магазины. Некоторые владельцы заведений недовольны тем, что им придется потерять прибыль за целые выходные, однако рассчитывают, что масштабная церемония, которую будут транслировать в разных странах мира, позволит в будущем частично окупить потери за счет большего числа туристов.

По словам Нуньеса, это "исключительные меры", которые, однако, необходимы для проведения "исключительного события", за которым будут следить из других стран, и на которое прибудут главы иностранных государств и правительств.

Источник: ТАСС

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