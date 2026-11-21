В январе–октябре населению Азербайджана оказано платных услуг на сумму 13 млрд 487,2 млн манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный комитет статистики, в реальном выражении этот показатель вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема услуг 10 млрд 202,8 млн манатов (или 75,6%) пришлось на долю юридических лиц.

За отчетный период каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на сумму 1 312,7 маната, что в номинальном выражении на 154 маната больше показателя аналогичного периода прошлого года.