Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все страны ЕС смогут участвовать в подготовке переговоров между Украиной, Россией и США, хотя непосредственно на них будут присутствовать восемь представителей.

Как передает 1news.az, об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, участники переговоров от Европы – страны E5 (Франция, Италия, Великобритания, Польша и Германия), Евросовет, Еврокомиссия и НАТО – будут представлять общую повестку дня (план переговоров), которую предварительно разработают совместно со всеми вовлеченными странами ЕС и Украиной.

«Наши сильные партнеры, например страны Балтии, все они будут вместе обсуждать повестку дня в тесном сотрудничестве с Украиной. А затем уже избранные представители будут представлять общую европейскую повестку дня. Я считаю, что участие Европы является правильным, ведь мы – часть ЕС в будущем. Война продолжается в Украине и в Европе, следовательно, Европа должна быть там», – сказал он.