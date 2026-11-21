Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перепутал дни и официальный старт проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) будет дан не 22, а 23 ноября.

Как передает 1news.az, соответствующий пост армянский премьер разместил в своем Telegram-канале.

"Оказывается завтра воскресенье. Официальный старт проекту TRIPP будет дан в понедельник", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Пашинян на дискуссии в рамках конференции Digitec 2026 сообщил, что открытие TRIPP состоится 22 ноября.

15:22

Завтра власти Армении официально заявят о запуске проекта TRIPP, об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.



«Завтра мы официально заявим об официальном запуске проекта TRIPP», — сказал Пашинян.



Он отметил, что важной частью этого проекта является также транзит электроэнергии. Армения намерена соединить свои энергосети с Турцией и Азербайджаном.



Ранее американская компания AECOM представила вице-премьеру Мгеру Григоряну и представителям органов госуправления Армении итоги предварительного технико-экономического обоснования по проекту TRIPP.



Источник: Sputnik Армения