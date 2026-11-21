В китайской провинции Аньхой произошёл инцидент, который одновременно рассмешил интернет и заставил задуматься о надёжности беспилотных технологий. Электромобиль без водителя за одну ночь 868 раз активировал функцию автоматической парковки, непрерывно маневрируя на подземной стоянке жилого комплекса.

Как передает 1news.az, об этом сообщил индийский канал NDTV, опубликовавший видеозапись в социальной сети X.

868 попыток за одну ночь: что зафиксировали камеры

Инцидент произошёл около трёх часов ночи. Охранник подземного паркинга услышал подозрительный шум - монотонное повторение звуков движущегося автомобиля - и отправился на проверку. То, что он увидел, озадачило: машина без единого человека в салоне методично двигалась вперёд и назад, раз за разом корректируя своё положение относительно парковочного места.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали весь процесс. Электрокар менял траекторию, подъезжал к месту, отъезжал, разворачивался и снова начинал маневр - словно был заключён в бесконечную петлю. На следующее утро владелец автомобиля проверил бортовые системные журналы и обнаружил поразительную цифру: функция автоматической парковки активировалась 868 раз. В конечном итоге электромобиль всё же остановился - рядом с другим припаркованным автомобилем.

Для понимания масштаба: если каждая попытка парковки занимала хотя бы 30 секунд, то машина маневрировала непрерывно на протяжении более семи часов подряд. По сути, электрокар "работал" всю ночь, пока его хозяин спокойно спал.

Программный сбой или эксперимент владельца?

Точная причина странного поведения автомобиля до сих пор не установлена. Рассматриваются две основные версии.

Первая - программный сбой. Система автоматической парковки современных электромобилей представляет собой сложный комплекс, объединяющий камеры, ультразвуковые датчики, радары и программные алгоритмы. Для успешного завершения маневра система должна последовательно:

- обнаружить подходящее парковочное место;

- оценить расстояние до соседних автомобилей и препятствий;

- рассчитать оптимальную траекторию движения;

- управлять рулём, ускорением и торможением;

- остановить автомобиль после завершения маневра.

Если хотя бы один из этапов работает некорректно - например, датчик неправильно определяет расстояние до стены или соседней машины - алгоритм может зацикливаться, снова и снова пытаясь скорректировать положение. 868 активаций указывают на то, что система, вероятно, не смогла распознать успешное завершение задачи и не имела встроенного механизма аварийной остановки после определённого количества неудачных попыток.

Вторая версия - целенаправленные действия владельца. В тот период в Китае проходило соревнование, связанное с системами помощи водителю, и некоторые пользователи предположили, что хозяин электрокара мог многократно запускать функцию удалённой парковки через мобильное приложение, тестируя возможности системы. Однако видеозапись не позволяет подтвердить ни одну из версий.

В исходных публикациях NDTV и на кадрах камер наблюдения марка и модель электромобиля не указаны. Ряд источников предполагает, что это могла быть модель Avatr, оснащённая интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun ADS, однако официального подтверждения этой информации нет.

Реакция интернета: от шуток до серьёзных сомнений

Видеозапись из Аньхоя мгновенно стала вирусной. Пользователи социальных сетей отреагировали с присущим интернету юмором:

- "У машины развилось обсессивно-компульсивное расстройство - она просто не могла допустить, чтобы колесо стояло на два сантиметра левее";

- "Это же робот-пылесос, только размером с автомобиль - застрял в углу и не может выбраться";

- "Похоже на NPC из GTA, который пытается припарковаться по скрипту";

- "Сбои случаются. Люди допускали в вопросах парковки и худшие ошибки".

Однако за волной юмора последовали и вполне серьёзные комментарии. Многие пользователи задались вопросом: насколько безопасно доверять автомобилю самостоятельное управление без постоянного контроля человека? Если машина не способна остановиться после сотен неудачных попыток парковки, как она поведёт себя в по-настоящему опасной ситуации - на оживлённой трассе или в потоке пешеходов?