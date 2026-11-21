Президент Украины Владимир Зеленский допускает возвращение Оксаны Маркаровой на должность посла в Вашингтоне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на украинские медиа, об этом Зеленский заявил во время онлайн-брифинга.

По его словам, среди других возможных кандидатур рассматривают Юлию Свириденко, Сергея Кислицу, Дмитрия Кулебу, Павла Климкина и действующего министра иностранных дел Андрея Сибигу.

"Я жду окончательного отчета от Андрея Ивановича Сибиги о послах в разных странах, и там будут некоторые изменения и, безусловно, там будет решение по послу Украины в США. Не только в США, но и в ключевых странах могут быть также некоторые изменения. Может ли Оксана Маркарова стать послом? Ее уровень достаточен, возможно. Помимо Оксаны, о чем я уже говорил, - и бывшая премьер-министр Юлия Свириденко может стать послом в США. Также высокий уровень у Сергея Кислицы. Кроме того, Дмитрий Кулеба может стать послом в США. Климкин также не вызывает у меня сомнений. Думаю, уровень нашего нынешнего министра иностранных дел Андрея Сибиги также соответствует таким задачам", - рассказал глава государства.